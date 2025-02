Sommer k.o. in casa Inter: Josep Martinez e la chance per plasmare presente e futuro

Tegola Sommer per l'Inter: il portiere svizzero ne avrà per 3-4 settimane. Il suo posto tra i pali sarà preso da Josep Martinez.

Notizia negativa per l'Inter, stavolta non riguardante un pessimo risultato in campo: infortunio per Yann Sommer, costretto a saltare le prossime uscite dei nerazzurri.

L'estremo difensore svizzero si è sottoposto a controlli che hanno rilevato la presenza della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra: prossimamente - ha fatto sapere il club meneghino - sarà deciso il tipo di terapia da seguire.

Una bella tegola per Simone Inzaghi, che dovrà così affidarsi a Josep Martinez in qualità di nuovo guardiano della porta: una chance da non fallire per lo spagnolo che, finora, ha avuto solo un'occasione per mettersi in mostra.