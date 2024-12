Josep Martinez brilla all'esordio con l'Inter: parata super su Touré e debutto positivo, l'eredità di Sommer e il piano dei nerazzurri

L'estremo difensore spagnolo, atteso dopo l'arrivo in estate dal Genoa, ha fornito un'ottima prestazione: grande parata nel finale sul tiro di Touré.

Josep Martinez ha vissuto la sua prima serata da protagonista con la maglia dell’Inter nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

Nel match giocato ieri sera a San Siro e terminato con una vittoria per 2-0 da parte della squadra nerazzurra, il portiere spagnolo, arrivato a Milano la scorsa estate dal Genoa, ha saputo sfruttare pienamente l’occasione concessa da Simone Inzaghi, mantenendo la porta inviolata.

Decisivo l’intervento nel finale su Touré, che una parata incredibile che ha consentito all’Inter e allo stesso Josep Martinez di ottenere un clean sheet.

Dopo tanta attesa, l’ex Genoa ha fatto il suo debutto con la maglia nerazzurra: scelto come erede di Sommer, lo spagnolo ha convinto alla prima dopo lo scetticismo iniziale per non essere mai sceso in campo in gare ufficiali nei primi quattro mesi all’ombra della Madonnina.