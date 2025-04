Sollievo Real Madrid, nulla di grave per Mbappé: ci sarà anche lui in finale di Coppa del Re contro il Barcellona

Barcellona vs Real Madrid

Non destano preoccupazione le condizioni di Mbappé dopo l’infortunio riportato contro l’Arsenal: recupererà per il Clasico di Coppa del Re.

Quello che si sta vivendo in casa Real Madrid, è probabilmente il momento più delicato degli ultimi anni.

La compagine dei Blancos infatti, è stata eliminata già ai quarti di finale di Champions League, mentre in campionato è chiamata ad inseguire un Barcellona distante sei lunghezze.

Anche per questo motivo, assume una grande importanza l’imminente finale di Coppa del Re. Il Real affronterà proprio il Barça nell’ultimo atto del torneo ed una vittoria potrebbe cambiare il volto del finale di stagione.

La marcia di avvicinamento che porta al Clasico non è però partita in discesa e questo anche a causa dell’infortunio patito da Kylian Mbappé contro l’Arsenal in Champions League.