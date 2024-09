Solidità, semplicità e difesa a tre: quale Italia attendersi contro la Francia

Francia vs Italia

L’Italia riparte dopo la deludente spedizione a Euro 2024: Spalletti ha annunciato cambiamenti, quale squadra potrebbe schierare.

Non basterà probabilmente una sola partita a cancellare la delusione di Euro 2024, la speranza è tuttavia quella che l’Italia, nella prossima sfida contro la Francia, dia quei segnali che possano almeno tranquillizzare in ottica futura.

La Nazionale Azzurra affronterà, nella prima giornata del Gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League, un avversario sulla carta durissimo e lo farà sapendo che non solo c’è da ottenere un risultato positivo, ma anche da cancellare, almeno in parte, quanto fatto in Germania.

Lo sa benissimo anche Luciano Spalletti che, nel corso della conferenza stampa tenuta nella giornata di lunedì, ha espresso la sua volontà di cambiare pagina.

Si ripartirà dunque da una Nazionale rinnovata e proiettata verso il futuro, ma cosa c’è da attendersi in vista della sfida con la Francia?