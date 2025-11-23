Pubblicità
Milan fans Inter Milan Serie AGetty
Leonardo Gualano

"Sodalizio", la coreografia della Curva Sud prima del derby fatta coi flash dei cellulari: cosa significa e perché era stata vietata

Prima dell’inizio del Derby della Madonnina, in Curva Sud è apparsa l’enorme scritta “SODALIZIO”: il suo significato per i tifosi del Milan.

Si gioca al Giuseppe Meazza di Milano, quella che è da sempre una delle partite più importanti ed attese proposte dal calcio italiano: il Derby della Madonnina.

Una sfida, quella che vede opposte Inter e Milan che, come di consueto, mette in palio non solo punti importanti per la classifica, ma anche il predominio calcistico nella città di Milano.

Aria delle grandissime occasioni dunque a San Siro, con le due tifoserie grandi protagoniste già prima del calcio d’inizio.

In particolare, in Curva Sud, dove prendono posto i sostenitori rossoneri, poco prima dell’inizio del Derby è apparsa l’enorme scritta “Sodalizio”. Perché questa scelta e cosa vuol dire?

  • LO STRISCIONE NON AUTORIZZATO

    La marcia di avvicinamento al Derby della Madonnina è stata accompagnata anche da una polemica.

    Alla vigilia del match infatti, la Procura di Milano ha vietato l’ingresso a San Siro di alcuni striscioni dei tifosi del Milan e in particolare quello del “Sodalizio Rossonero”.

  • IL MOTIVO DEL DIVIETO

    Secondo quanto emerso, il direttivo della Curva Sud è stata informata del divieto tramite una mail.

    Il motivo che ha portato alla decisione di non far entrare lo striscione a San Siro, è da ricondursi all’inchiesta sulle due curve avviata alcuni mesi fa.

    In particolare sarebbe stato fatto un riferimento a nuovi accertamenti in corsa.

  • LA SCRITTA “SODALIZIO” IN CURVA SUD

    La Curva Sud ha dovuto rinunciare allo striscione “Sodalizio Rossonero”, ma ha trovato un modo alternativo per sopperire alla sua mancanza.

    Prima del calcio d’inizio del Derby infatti, è apparsa l’enorme scritta “SODALIZIO”.

    Un divieto bypassato attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari: la scritta è stata infatti composta con le luci degli smartphone dei tantissimi che hanno deciso di seguire Inter-Milan dalla Curva Sud. 

