"Sodalizio", la coreografia della Curva Sud prima del derby fatta coi flash dei cellulari: cosa significa e perché era stata vietata

Si gioca al Giuseppe Meazza di Milano, quella che è da sempre una delle partite più importanti ed attese proposte dal calcio italiano: il Derby della Madonnina.

Una sfida, quella che vede opposte Inter e Milan che, come di consueto, mette in palio non solo punti importanti per la classifica, ma anche il predominio calcistico nella città di Milano.

Aria delle grandissime occasioni dunque a San Siro, con le due tifoserie grandi protagoniste già prima del calcio d’inizio.

In particolare, in Curva Sud, dove prendono posto i sostenitori rossoneri, poco prima dell’inizio del Derby è apparsa l’enorme scritta “Sodalizio”. Perché questa scelta e cosa vuol dire?