Slavia Praga-Milan dove vederla: Sky, NOW, TV8 o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Milan si gioca i quarti di Europa League: alla Eden Aréna sfida allo Slavia, si riparte dal 4-2 di San Siro.

Il Milan si gioca il futuro europeo a Praga. I rossoneri di Pioli saranno di scena alla Eden Aréna, in casa dello Slavia Praga, per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

A San Siro, nella scorsa settimana, si è giocata la gara d’andata: successo rossonero per 4-2, che permetterebbe al Milan di superare il turno anche in caso di sconfitta con un solo goal di scarto.

Qualora, invece, al novantesimo lo Slavia avesse un vantaggio di due reti, si andrebbe ai supplementari.

Per Pioli, dunque, esame da non fallire: in campionato domenica è arrivato il successo sull’Empoli che ha permesso il sorpasso sulla Juventus; adesso il mirino è entrare nelle migliori otto di Europa League.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.