Siparietto tra Spalletti e Di Gregorio in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sporting: cosa è successo e cosa si sono detti

Successivamente, è arrivata la risposta anche di Spalletti: "Intanto è una fortuna giocare la Champions, è la suite del calcio, la lounge del calcio. Se il calcio fosse un Grand Hotel, la Champions sarebbe sicuramente la sua suite. È chiaro che per giocare questa competizione dobbiamo avere un'idea propria di quello che è essere squadra, di cosa vuol dire essere squadra, proteggendo quest'idea con una grandissima personalità. Si passa da lì: bisogna avere il coraggio di scegliere ciò che vogliamo fare. Di solito si hanno sempre tre possibilità quando ci si trova davanti ad una cosa: la scelta corretta, la scelta sbagliata e l'incertezza di che cosa voglio fare. Quella peggiore è l'incertezza, è anche peggio di fare la scelta sbagliata. Non è alibi giocare una volta ogni tre giorni, la dobbiamo far finita - parlo per i miei calciatori. Il calcio è questo, si gioca ogni tre giorni. Non c'è scappatoia, dobbiamo essere curiosi di ciò che troviamo.".