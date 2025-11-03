Siparietto tra Spalletti e Di Gregorio in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sporting: cosa è successo e cosa si sono detti

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è iniziata da meno di una settimana, ma non sono mancati già episodi degni di nota.
Dopo lo scambio di battute con Mattia Perin nel suo primo giorno alla Continassa, il tecnico toscano ha avuto un’altra occasione per mostrare il suo lato più ironico durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona.
Questa volta il siparietto ha come protagonista l’altro portiere, Michele Di Gregorio, colpevole di apparire un po’ distratto durante l’incontro con i giornalisti: "La domanda era per te, mister…".