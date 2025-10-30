Spalletti e il siparietto con Perin alla Juventus: "Tutto bene? Dipenderà da voi"

Giovedì 30 ottobre 2025 è una data importante per la Juventus e i suoi tifosi: dopo una breve trattativa, è arrivata l'ufficialità della nomina ad allenatore di Luciano Spalletti.

Il classe 1959, sostituto dell'esonerato Igor Tudor in panchina, ha incontrato i suoi nuovi giocatori alla Continassa in attesa della prima uscita che vedrà 'Madama' fare visita alla Cremonese sabato sera.

Come si evince dal post pubblicato sul proprio account Instagram dalla Juventus, Spalletti ha dato vita a un simpatico siparietto col secondo portiere Mattia Perin.