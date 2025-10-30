Pubblicità
Spalletti PerinInstagram Juventus
Vittorio Rotondaro

Spalletti e il siparietto con Perin alla Juventus: "Tutto bene? Dipenderà da voi"

Primo giorno da tecnico della Juventus per Spalletti che ha incontrato la squadra alla Continassa: simpatico siparietto con Perin.

Giovedì 30 ottobre 2025 è una data importante per la Juventus e i suoi tifosi: dopo una breve trattativa, è arrivata l'ufficialità della nomina ad allenatore di Luciano Spalletti.

Il classe 1959, sostituto dell'esonerato Igor Tudor in panchina, ha incontrato i suoi nuovi giocatori alla Continassa in attesa della prima uscita che vedrà 'Madama' fare visita alla Cremonese sabato sera.

Come si evince dal post pubblicato sul proprio account Instagram dalla Juventus, Spalletti ha dato vita a un simpatico siparietto col secondo portiere Mattia Perin.

  • LA BATTUTA SULL'ABBIGLIAMENTO

    Spalletti ha dimostrato grande apprezzamento per l'outfit di Perin e non lo ha affatto nascosto.

    "Me la fai fare una giratina su questa giacchina?".

    "Va bene, va bene".

    "Eh ma devi sentire il maglioncino, è la qualità del maglioncino" ha chiosato Spalletti.

  • "TUTTO BENE? DIPENDERÀ DA VOI"

    Alla domanda su come stesse, Spalletti ha risposto a Perin alludendo alle future prestazioni di una Juventus che dovrà inevitabilmente cambiare marcia.

    "Tutto bene? Dipenderà da voi".

    "Noi siamo a disposizione" la 'rassicurazione' di Perin.

  • PRESENTAZIONE SPALLETTI: DATA E ORARIO

    Cresce l'attesa per la conferenza stampa di presentazione di Spalletti, fissata per venerdì 31 ottobre nella sala stampa dell'Allianz Stadium di Torino.

    L'ex commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12: in seguito potrà dedicarsi alla marcia d'avvicinamento alla trasferta di Cremona contro i grigiorossi di Davide Nicola.

