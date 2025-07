Sinner-Alcaraz la finale di Wimbledon: data, orario, canale tv, diretta streaming

Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon: tutte le informazioni sul match e come seguirlo in diretta tv e streaming.

Dopo la finale degli Australian Open e del Roland Garros, anche quella di Wimbledon.

Jannik Sinner, per la terza volta nel 2025, approda all’ultimo atto di un major e lo fa per provare a vincere, per la prima volta in carriera, il torneo dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il fuoriclasse italiano, numero 1 del Ranking ATP, ha infatti sconfitto in tre set Novak Djokovic (6-3 6-3 6-4) in semifinale guadagnandosi la possibilità di sfidare Carlos Alcaraz in finale.

Quando si giocherà la sfida e come sarà possibile seguirla.