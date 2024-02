Simeone polemico con Liga e RFEF: "Noi giochiamo il sabato, l'Inter il venerdì"

Il tecnico dell'Atletico Madrid se la prende con Liga e Federazione per il calendario a ridosso della Champions: "Grazie a entrambe".

Passo falso dell'Atletico Madrid, battuto di misura al 'Sanchez-Pizjuan' dal Siviglia, impelagato a sua volta nella lotta per non retrocedere: decisiva la rete di Isaac Romero al 15', prima dell'infortunio occorso ad Alvaro Morata.

Lo spagnolo ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, tenendosi il ginocchio destro: un'ulteriore tegola per Diego Simeone, a nove giorni da una sfida tutto fuorché banale.

'Colchoneros' attesi dalla trasferta di San Siro per affrontare l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: un incrocio del cuore per il 'Cholo', apparso però piuttosto polemico in conferenza stampa per il minor riposo che i suoi avranno a disposizione rispetto all'Inter.