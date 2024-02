Infortunio al ginocchio per Morata in Siviglia-Atletico Madrid: fuori in lacrime, Inter a forte rischio

Alvaro Morata ha lasciato il campo di Siviglia in lacrime, tenendosi il ginocchio destro: il 20 febbraio c'è Inter-Atletico Madrid.

Rischia di lasciare in dote parecchi strascichi negativi la sfida di Liga sul campo del Siviglia per l'Atletico Madrid: colpa dell'infortunio rimediato da Alvaro Morata nel finale della prima frazione di gioco.

L'attaccante spagnolo ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime, il che non lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni che vedranno all'opera i 'Colchoneros' in Spagna e in Europa.

Tra questi, ovviamente, anche il doppio confronto contro l'Inter valido per gli ottavi di finale di Champions League: a cui Morata rischia di non prendere parte.