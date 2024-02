Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta la sfida di Europa League con il Rennes: "Importantissima, vogliamo arrivare in fondo".

Messa alle spalle la delusione per la fine della sua avventura in Champions League, il Milan torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è subito un nuovo bivio.

La compagine rossonera infatti, giovedì ospiterà il Rennes per una sfida valida per i playoff che mettono in palio un pass per gli ottavi di finale di Europa League.

Stefano Pioli ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.