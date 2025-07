Shomurodov vicino al passaggio dalla Roma al Basaksehir: formula e costi dell’operazione

Eldor Shomurodov è ad un passo dal salutare la Roma: ad attenderlo una nuova avventura in Turchia.

Eldor Shomurodov si appresta a salutare ancora una volta la Roma.

Approdato in giallorosso nell’estate del 2021, l’attaccante uzbeko, nel corso della sua avventura in giallorosso, ha vissuto altre esperienze lontano dalla Capitale in prestito allo Spezia e al Cagliari, salvo poi tornare la scorsa estate per giocare una stagione da buon protagonista.

Ad attenderlo adesso c’è una nuova tappa della sua carriera, la prima lontano dall’Italia dal 2020, da quando cioè il Genoa lo ha prelevato dal Rostov.