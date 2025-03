Serie C playoff, finalmente le date: si parte il 4 maggio, si gioca fino alla finale di ritorno del 7 giugno 2025

Ventotto squadre, una sola promossa in Serie B: nella prima settimana di maggio cominciano i lunghissimi playoff di Serie C 2024/2025.

Dopo settimane di attesa spasmodica, la Lega Serie C ha comunicato le date per i playoff. Il lungo percorso per l'ultima promossa in Serie B, al pari delle prime tre classificate dei tre gironi A, B e C, comincerà domenica 4 maggio, quando le squadre qualificate con la peggior posizione in campionato giocheranno il primo turno della fase playoff.

A giugno, invece, si giocheranno le due finali che determineranno quale tra le ventotto squadre partecipanti ai playoff avrà modo di raggiungere le prime dei gironi nella nuova Serie B 2025/2026.

Nel mezzo, tra il primo turno della fase playoff del girone e le due finali di andata e ritorno, una serie quasi interminabile di gare da cui solamente una squadra uscirà vincitrice. Lasciano la Serie C per il campionato superiore.