Serie A, pari punti al quarto posto: chi va in Champions? La spiegazione con due, tre o quattro squadre appaiate

Il 35esimo turno ha portato ad una situazione di parità per Juventus, Roma e Lazio: la qualificazione in Champions è sempre più complicata.

Nove punti a disposizione, infinite possibilità. A tre giornate dal termine della Serie A non è per niente chiaro chi, oltre a Inter e Napoli già qualificate, giocherà la prossima Champions League.

Le vittorie di Roma e Lazio, nonchè i pareggi di Bologna e Juventus, hanno complicato ulteriormente la classifica e la possibilità di qualificazione per più squadre. Se l'Atalanta ha messo la freccia con un +5 sulla quinta, se la Fiorentina sembra essere uscita dalla corsa per il quarto posto, rimangono attualmente in corsa per l'ultimo posto Champions, a meno di colpi di scena, ben quattro team.

Lazio, Roma e Juventus sono appaiate a 63 punti, mentre il Bologna si trova solamente una lunghezza dietro con 62. La situazione complicarsi ulteriormente, o risolversi (almeno leggermente) dopo il 36esimo turno e i nuovi scontri diretti tra Atalanta e giallorossi e soprattutto tra biancocelesti e bianconeri.

Cosa succede dunque, se due, tre o quattro squadre arrivano a pari punti al quarto posto? Cerchiamo di capirci qualcosa.