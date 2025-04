Champions League 2025/2026, quali sono le squadre qualificate: 36 in totale

Chi gioca il girone della Champions 25/26, dalle italiane alle spagnole, passando per tedesche, inglesi e francesi: scopriamo le 36 squadre.

La rivoluzione della Champions, che ha abbandonato gli otto gironi per presentarne uno unico, ha convinto metà dei tifosi. Non si è trattato di un esperimento, ma di una nuova realtà che vede al via 36 squadre e non più le vecchie 32. Più opportunità dunque, più formazioni che potranno ascoltare dal vivo la famosa musichetta del massimo torneo europeo.

A pochi mesi dalla conclusione della Champions 2024/2025, la cui finale è di scena all'Allianz Arena il 31 maggio, comincerà la nuova edizione del torneo: le prime partite del girone unico cominceranno martedì 16 settembre, negli ultimissimi giorni dell'estate.

Trentasei squadre al via, dicevamo: ma quali sono le qualificate per la Champions League 2025/2026? Scopriamolo.