Sergio Rico vicino al ritorno in campo: ha ottenuto il via libera per allenarsi a 11 mesi dall’incidente

Il portiere del PSG presto potrà unirsi ai suoi compagni per allenarsi con loro: è fermo dal terribile incidente dello scorso maggio.

Per rivederlo in campo in una partita ufficiale servirà probabilmente ancora un po’ di tempo, Sergio Rico però può finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel.

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il portiere del PSG, a undici mesi dal gravissimo incidente a cavallo avvenuto in Andalusia nel maggio del 2023, potrà finalmente tornare ad allenarsi.

Una notizia ovviamente straordinaria per un calciatore che non ha mai nascosto la sua volontà di tornare al calcio giocato.