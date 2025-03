Senza i goal di Kolo Muani è dura per la Juventus: impalpabile con l’Atalanta e non segna da sette partite

La Juventus ha bisogno dei goal di Kolo Muani per puntare al quarto posto in campionato: il francese si è bloccato dopo un avvio da sogno.

Il pesante 4-0 interno patito contro l’Atalanta, ha spinto nuovamente la Juventus nell’occhio del ciclone.

La sconfitta di domenica sera, pone infatti fine non solo ad una striscia di cinque successi consecutivi in campionato, ma anche a quelle flebili speranze di Scudetto che erano state alimentate dai recenti risultati.

La Vecchia Signora ‘torna alla realtà’ dopo i sussulti di una stagione complicata e vede all’orizzonte ora un unico obiettivo che non può assolutamente permettersi di non raggiungere: il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

Un traguardo non semplice da raggiungere e per il quale serviranno i goal soprattutto di Kolo Muani. Sì perché l’attaccante transalpino, dopo un inizio da sogno, si è arenato e da diverse partite ormai Thiago Motta non può contare su quelle sue marcature che, in alcuni casi, avevano probabilmente coperto anche più di un problema.