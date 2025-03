Sentenza Lukaku: sempre in doppia cifra in Serie A, in Europa solo Lewandowski meglio di lui

Segnando contro la Fiorentina, Lukaku raggiunge la doppia cifra in campionato: lo aveva già fatto anche con Inter e Roma.

Sarà il tempo a dire quanto importante è stato il goal siglato da Romelu Lukaku contro la Fiorentina nel 28° turno della Serie A 2024-2025, quello che intanto è certo è che l’attaccante belga, nel trafiggere De Gea, ha tagliato un importante traguardo.

Per l’ennesima volta nella sua lunga carriera, è riuscito infatti ad andare in doppia cifra. Non un qualcosa di propriamente scontato, per un giocatore che dal 2011 in poi si è confrontato esclusivamente con la Premier League ed il campionato italiano, ovvero due tra i tornei più difficili dell’intero panorama calcistico mondiale.

Il bomber belga ha toccato quota 10 alla sua prima stagione con il Napoli e nel farlo ha confermato una continuità quasi unica a livello europeo.