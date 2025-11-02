Scatta l’ora di Nkunku: in Milan-Roma la prima vera grande chance in campionato

È presto, probabilmente, per parlare di bivi, ma non ci sono dubbi sul fatto che una delle partite più importanti tra quelle proposte dal decimo turno di campionato si giocherà a San Siro, dove il Milan ospiterà la Roma.
Questione certamente di prestigio, e non potrebbe essere altrimenti, ma in questo momento anche e soprattutto di classifica. Sì, perché ad affrontarsi non saranno solo due tra le squadre più forti del torneo, ma anche due compagini che, con percorsi e modalità diverse, sono riuscite a spingersi fino alle zone altissime (i giallorossi andranno a caccia dei punti per la vetta in solitaria).
Due candidate alla corsa Scudetto – anche se questo non è l’obiettivo dichiarato – che si ritrovano dunque in un vero e proprio scontro diretto capace di dire molto sulle loro ambizioni.
Contro la miglior difesa del torneo, quella giallorossa con appena quattro reti subite, Massimiliano Allegri, complice anche gli infortuni di Pulisic e Gimenez, in attacco si giocherà la carta Nkunku.
Quella con la Roma, per l’attaccante francese, è sicuramente un’occasione tanto grande quanto attesa da tempo.