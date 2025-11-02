Scatta l’ora di Nkunku: in Milan-Roma la prima vera grande chance in campionato

Approdato al Milan nel corso delle battute finali della sessione estiva di calciomercato, a fronte di un esborso da 37 milioni di euro più bonus, l’ex attaccante del Chelsea non ha ancora avuto modo di vestire una maglia da titolare in campionato.

A frenarlo, più che l’agguerrita concorrenza all’interno di un reparto offensivo ricco ed eterogeneo che offre ad Allegri varie soluzioni, è stata soprattutto una perfetta forma fisica da ritrovare.

Dopo aver vinto il Mondiale per Club con il Chelsea, ha vissuto un’estate praticamente da separato in casa e sempre sul filo dell’addio. Ha lavorato pochissimo con la prima squadra, ha dovuto superare un problema a un piede e la cosa si è tradotta in un inevitabile ritardo di condizione.

Quando è arrivato al Milan, inizialmente ha lavorato più per mettersi al passo con i compagni che su altro, ma ora il lungo periodo di rodaggio è finito ed è finalmente pronto a dare il suo contributo in maniera continuativa.

Gli infortuni occorsi a Pulisic e Gimenez gli hanno spalancato le porte verso una grande chance, e ora sta a lui, contro un avversario di spessore, riuscire a sfruttarla.