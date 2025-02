Scaletta quarta serata Sanremo 2025: a che ora cantano le cover Tony Effe, Fedez, Olly, Giorgia, Rose Villain. Duetto Achille Lauro-Elodie

Serata cover a Sanremo, di scena 29 esibizioni oggi sul palco dell'Ariston: si andrà avanti fino all'1:30 con l'ultimo duetto.

Dopo le prime tre serate del Festival di Sanremo, fondamentali per la classifica finale, stasera va in scena sul palco dell'Ariston quella dedicata alle cover.

Nella scaletta di oggi sono previste 26 esibizioni, considerando che alcuni dei 29 cantanti in gara interpretano cover con duetti tra partecipanti: in particolare sono in sei, dunque tre coppie, a non aver 'reclutato' nessuno dall'esterno.

Dunque, qual'è la scaletta della quarta serata di Sanremo? Vediamo a che ora cantano Tony Effe, Achille Lauro, Giorgia, Olly e il resto dei partecipanti protagonisti della serata cover con il proprio duetto.