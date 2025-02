Giorgia e Annalisa, la cover a Sanremo è da Oscar: il testo di Skyfall e la traduzione della canzone pluri-premiata

Serata cover a Sanremo, Giorgia e Annalisa cantano Adele e Skyfall, tratta dell'omonimo film di 007 con Daniel Craig nei panni di James Bond.

La cover più attesa nella serata duetti a Sanremo è quella tra Giorgia, partecipante al Festival, e Annalisa. Le due cantanti interpretano Skyfall di Adele, brano creato dall'artista britannica per la colonna sonora dell'omonimo film diretto da Sam Mendes nel 2012.

Un brano, Skyfall, che riuscì a vincere l'Oscar per la miglior canzone originale (nonchè il Golden Globe e i Critics Choice tra gli altri). Come diversi brani nati per un film di 007 (Skyfall è il 23esimo della serie), anche quello di Adele riuscì a conquistare l'ambita statuetta, diventando uno dei brani più iconici dell'anno. Scelto nel 2025 a Sanremo da Giorgia e Annalisa per la serata cover di venerdì 14 febbraio.

"Con Annalisa ci sentiamo da prima che tutti si rendessero conto della sua bravura" ha dichiarato Giorgia. "Poi, come sua ospite all’Arena di Verona, abbiamo cantato insieme “Come saprei”, che è stata la sua prima canzone davanti al pubblico. È stato naturale pensare a lei. Ho voluto fare qualcosa dove lei fosse perfetta e poi abbiamo sterzato verso Adele, accettando un suo suggerimento. Io non ho mai cantato Adele, quindi sono contenta di cimentarmi per la prima volta con la sua musica proprio a Sanremo".