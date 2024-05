Sassuolo-Inter 1-0, cronaca, tabellino e voti: Laurienté manda al tappeto i nerazzurri

Il guizzo vincente del francese regala tre punti salvezza pesantissimi a Ballardini: seconda sconfitta in campionato per l'Inter, sempre col Sassuolo.

Il Sassuolo strappa, con il cuore, tre punti di vitale importanza contro l'Inter campione d'Italia e alimenta le proprie speranze salvezza, andando a mettere pressione alle squadre che la precedono in classifica.

A risolvere il match ci ha pensato Laurienté, capace di capitalizzare la prima grande occasione del match alle porte del 20' per superare l'incolpevole Audero. Il goal nasce da un'evidente leggerezza di Dumfries che, pochi istanti dopo, prova a farsi perdonare andando ad un soffio dal pareggio. L'Inter lo troverebbe anche al tramonto della prima frazione di gioco, ma il tap-in vincente di Lautato Martinez è viziato da una posizione di fuorigioco che vanifica il tutto.

Nella ripresa, Simone Inzaghi si gioca le carte Cuadrado, di nuovo in campo dopo cinque mesi, Buchanan, Arnautovic e Klaassen. Forze fresche che però non bastano per riscrive la storia della partita.

Finisce dunque 1-0 per il Sassuolo, che si porta provvisoriamente a -2 dal quartultimo posto, e si conferma bestia nera della Beneamata: i neroverdi sono infatti l'unica squadra ad aver battuto l'Inter in questa edizione della Serie A.