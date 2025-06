Samuele Ricci al Milan, ci siamo: intesa vicina per il centrocampista tanto desiderato, le cifre

Ricci non è mai stato così vicino al Milan, nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura definitiva per l'acquisto rossonero.

Il Milan non è mai stato così vicino a Samuele Ricci, centrocampista del Torino che sembrerebbe in procinto di approdare a Milano. La società rossonera, infatti, si avvicina al sì della società granata in virtù i fitti contatti delle ultime ore, che hanno oramai portato il 23enne toscano ad un passo da Max Allegri.

Sono mesi che il Milan lavora per portare in rossonero Ricci, ma ora sembra essere arrivata la svolta: il conto alla rovescia sembra ormai partito, con il classe 2001 che potrebbe approdare nella sua nuova squadra già nei prossimi giorni. Nome caldissimo del marcato da tempo, ora potrebbe arrivare in rossonero come uno dei primi innesti del reparto per il 2025/2026: dopo l'accordo di massima con il giocatore, si sta chiudendo per quello tra le due società.

Su che basi? Tra parti fisse e bonus, l'affare con il Torino dovrebbe chiudersi sui 25 milioni di euro. Il Milan, però, non si fermerà a Ricci e Modric come nuovi centrocampisti: per puntare allo Scudetto e alla Coppa Italia, nonchè ovviamente al ritorno in Champions, Tare potrebbe puntare anche un ulteriore interno per il reparto.