Sampdoria-Salernitana 0-0, con questo risultato è salvezza, playout o retrocessione? La situazione live

La Sampdoria e Salernitana si giocano tantissimo nel penultimo turno di Serie B: è la partita più importante dell'anno per entrambe.

37esimo turno di Serie B, nuovi verdetti. Dopo la retrocessione del Cosenza, le promozioni di Sassuolo e Pisa e l'accesso ai playoff di Juve Stabia, Cremonese e Spezia è tempo di conoscere nuove sicurezze in vista dell'ultima giornata e delle gare post campionato.

Migliaia di occhi su Sampdoria-Salernitana, che può decidere il destino di una delle due o di entrambe. Pericolanti, rispettivamente con 37 e 39 punti in classifica, le due squadre non possono sbagliare: in palio c'è la salvezza o al massimo i playout per evitare la retrocessione in Serie C.

Ma con l'attuale risultato quale sarà il destino di Sampdoria e Salernitana per il 38esimo turno e in vista della prossima annata?