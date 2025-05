La Serie B potrebbe finire in maniera incredibile: 5 squadre a 40 punti tra salvezza, playout e recessione

La 38esima e ultima giornata potrebbe chiudersi con cinque squadre a quota 40: due sarebbero retrocesse, due ai playout e una direttamente salva.

Avete presente quella vecchia storia della quota 40? Quella che porterebbe alla permanenza in Serie A una volta raggiunta. Detto che tale numero è ormai superato, considerato che anni servono molti meno punti per rimanere nella massima serie, il discorso non fila invece per la Serie B.

A 90' minuti dal termine, la situazione salvezza è più ingarbugliata che mai, tanto che ben cinque squadre potrebbero chiudere a quota 40. Certo, si tratta di una possibilità statisticamente difficile, ma di certo non impossibile. A quel punto solamente una squadra sarebbe salva, mentre due dovrebbero fare i conti con una triste retrocessione in Serie C. Infine, altri due team dovrebbero giocare le partite playout di andata e ritorno, così da decidere l'ultima squadra salva e l'ultima retrocessa.

Brescia, Cittadella, Sampdoria, Frosinone e Salernitana sono le squadre coinvolte in questo caos di classifica. Tutto, nell'ultimo turno, può cambiare, evolversi, concludersi in gioia per alcune e delusione per altre.