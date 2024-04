Salernitana-Fiorentina dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Salernitana ospita la Fiorentina nel trentatreesimo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Sarà una sfida tra due tra le squadre che hanno totalizzato meno punti in assoluto in questo girone di ritorno, quello che nel 33° turno di Serie A vedrà opposte Salernitana e Fiorentina.

Due compagini che in campionato sono da tempo a digiuno di vittorie e che scenderanno in campo sapendo di avere obiettivi diversi.

La Salernitana non riesce a fare bottino pieno dalla sua ultima partita del 2023 e da allora ha inanellato qualcosa come undici sconfitte accompagnate da tre soli pareggi. Un ruolino di marcia che ha ancorato i campani all’ultimo posto in classifica e che li ha messi nella condizione di attendere un verdetto ormai certo, quello della retrocessione in Serie B, che potrebbe arrivare già nel turno successivo.

Deludente anche il cammino della Fiorentina (non vince in campionato da fine febbraio) che, dopo aver chiuso il 2023 al quarto posto, nel nuovo anno è riuscita a mettere in cascina appena 11 punti in 12 partite, frutto di due vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte. I gigliati non vincono in trasferta dallo scorso 22 dicembre, tuttavia avranno ancora formalmente la possibilità, in caso di successo, di restare nella scia di quelle squadre che si contendono una qualificazione europea.

La sfida di andata, che è stata valida per il 14° turno di Serie A, ha visto imporsi i viola (che a Salerno in campionato non hanno mai vinto) per 3-0 tra le mura amiche dell’Artemio Franchi, grazie alle reti siglate da Beltran, Sottil (il suo unico goal in campionato) e Bonaventura.

In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.