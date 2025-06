Sacchi e il ‘no’ di Ranieri alla Nazionale: “Un dovere morale rispondere alla chiamata”

Arrigo Sacchi, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Non conosco le motivazioni, ma alla Nazionale non si può dire no”.

Quello che sta vivendo la Nazionale Azzurra è un momento estremamente complicato.

La marcia di avvicinamento ai Mondiali del 2026 non è iniziata nel migliore dei modi e, come se non bastasse, va adesso trovato un commissario tecnico chiamato a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti.

La Federazione aveva individuato in Claudio Ranieri l’allenatore giusto al quale affidare la guida della squadra ma, come è noto, non si è arrivati alla fumata bianca poiché l’ex tecnico della Roma ha deciso di concentrarsi solo sul suo nuovo ruolo all’interno del club giallorosso.

Arrigo Sacchi, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della situazione che si è venuta a creare.