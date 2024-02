Russell Crowe conquista Sanremo e svela qual è la sua squadra italiana del cuore: “Potrei diventare matto”

Il grande attore neozelandese parla del suo amore per l’Italia e della sua passione per il calcio e per la Lazio in particolare.

E’ uno degli attori più famosi al mondo e nelle ultime ore è salito alla ribalta in Italia grazie a quello che è senza ombra di dubbio l’evento del momento: il Festival di Sanremo. Russell Crowe è stato il grande ospite internazionale della terza puntata della settantaquattresima edizione della kermesse canora e gli e gli sono bastati pochi minuti sul palco dell’Ariston per conquistare tutti. Il premio Oscar 2001 infatti, prima si è esibito con la sua band e poi ha mostrato il lato più simpatico del suo carattere, svelando tra l’altro di avere anche lontane origini italiane. L'articolo prosegue qui sotto Ma ‘Il Gladiatore’ oltre ad amare la musica (inizialmente la sua aspirazione era quella di diventare un cantante) è appassionato anche di calcio?