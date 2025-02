Rugani condannato a 6 mesi per guida in stato di ebbrezza: patente revocata e auto confiscata

L'attuale difensore dell'Ajax è stato condannato da un giudice di Torino per un episodio risalente al 21 luglio 2023.

È ufficiale la condanna ricevuta da Daniele Rugani, attualmente in forza all'Ajax dove è in prestito dalla Juventus.

Il 30enne difensore, come riportato da 'la Repubblica', è stato giudicato colpevole da un giudice di Torino in merito a un episodio risalente al 21 luglio 2023, che lo vide coinvolto in un incidente fortunatamente senza conseguenze.

Rugani, trovato positivo all'alcoltest, è stato condannato a 6 mesi di arresto e al pagamento di 2mila euro di multa (con la condizionale). Inoltre gli è stata revocata la patente e confiscata l'auto, una Maserati.