Ronaldo contro Messi al Mondiale, possibile sfida tra Portogallo e Argentina ai quarti di finale: cosa deve succedere

Adesso è davvero iniziato il conto alla rovescia per il Mondiale che si disputerà in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. C'è stato il sorteggio della fase finale a Washington che ha consegnato i 12 gironi e tutto il tabellone dai sedicesimi in avanti.

Tabellone che non è ancora completo visto che mancano alcune Nazionali che proveranno a conquistare l'accesso al Mondiale tramite i playoff, come l'Italia. Chi invece ci sarà sicuro e sulla carta è destinata ad essere protagonista è l'Argentina di Lionel Messi e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Sarà l'ultimo Mondiale per le due leggende che hanno scritto la storia del calcio e proprio questo tema rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della prossima Coppa del Mondo.

Anche perché c'è la concreta possibilità di una sfida tra di loro che sarebbe epocale.