Ronaldo contro Messi al Mondiale, possibile sfida tra Portogallo e Argentina ai quarti di finale: cosa deve succedere

Le due leggende del calcio potrebbero essere avversari per l'ultima volta: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi contro nella loro ultima Coppa del Mondo, lo scenario.

Adesso è davvero iniziato il conto alla rovescia per il Mondiale che si disputerà in estate tra Canada, Messico e Stati Uniti. C'è stato il sorteggio della fase finale a  Washington che ha consegnato i 12 gironi e tutto il tabellone dai sedicesimi in avanti.

Tabellone che non è ancora completo visto che mancano alcune Nazionali che proveranno a conquistare l'accesso al Mondiale tramite i playoff, come l'Italia. Chi invece ci sarà sicuro e sulla carta è destinata ad essere protagonista è l'Argentina di Lionel Messi e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 

Sarà l'ultimo Mondiale per le due leggende che hanno scritto la storia del calcio e proprio questo tema rappresenta uno degli aspetti più affascinanti della prossima Coppa del Mondo. 

Anche perché c'è la concreta possibilità di una sfida tra di loro che sarebbe epocale. 

  • RONALDO CONTRO MESSI: COME POTREBBERO INCONTRARSI

    Ovviamente il percorso delle varie Nazionali e quindi anche di Portogallo e Argentina potrà variare a seconda di quello che faranno nel girone ma immaginando lo scenario più probabile, ovvero che entrambe vincano il loro gruppo, Ronaldo e Messi sarebbero nella stessa parte di tabellone.

    In particolare, l'incrocio tra Argentina e Portogallo ci sarebbe ai quarti di finale. Prima però dovranno oltre ad arrivare in testa al loro gruppo anche ovviamente superare i turni successivi, vale a dire i sedicesimi di finale e gli ottavi. 

  • IL GIRONE DEL PORTOGALLO

    Il Portogallo da testa di serie è stato inserito nel gruppo K del Mondiale. Due avversarie su tre le conosce già ovvero Uzbekistan e Colombia mentre la quarta dipenderà dai playoff.

    Il GIRONE K

    • Portogallo

    • Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo

    • Uzbekistan
    • Colombia
  • IL GIRONE DELL'ARGENTINA

    Già completo invece il girone dell'Argentina che avrà l'impegno più difficile sulla carta contro l'Austria e poi affronterà Algeria e Giordania. 

    IL GIRONE J

    • Argentina
    • Algeria
    • Austria
    • Giordania

  • MAI CONTRO IN COMPETIZIONI NAZIONALI

    Alla sfida infinita tra Messi e Ronaldo potrebbe quindi aggiungersi un nuovo capitolo, che sarebbe uno dei più belli e affascinanti di sempre. I due fuoriclasse infatti si sono sfidati tantissime volte ovviamente, soprattutto negli anni in Spagna con le maglie di Barcellona e Real Madrid ma mai in Nazionale ad eccezione di due amichevoli.

    Al Mondiale non hanno mai giocato contro e sarebbe la prima volta quindi. In totale, 36 gare da avversari, l'ultima fu nella stagione 2020/2021, in Champions League, quando Ronaldo giocava nella Juventus e i bianconeri vinsero 3-0 contro il Barcellona in trasferta. 

