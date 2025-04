Roma-Verona 1-0, pagelle e tabellino: decide un goal di Shomurodov, i giallorossi si rilanciano in ottica Champions

La Roma batte 1-0 il Verona e torna a scalare la classifica: a decidere all’Olimpico è una rete in apertura di Shomurodov.

La Roma ritrova la vittoria in campionato dopo i pareggi contro Juventus e Lazio ed in un colpo solo prolunga la sua striscia positiva iniziata lo scorso dicembre e, soprattutto, si rilancia nella corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Un successo, quello ottenuto tra le mura amiche dell’Olimpico contro il Verona, che i giallorossi portano a casa quasi con il minimo sforzo. La prestazione non è stata infatti tra le più memorabili della stagione, ma tanto è bastato per ottenere tre punti pesanti.

Ad approcciare meglio la gara erano stati gli ospiti, ma per la Roma le cose si sono fatte in discesa già al 4’ quando Shomurodov ha sbloccato il risultato: grande giocata sulla destra di Soulé che serve in area un pallone che l’attaccante spinge in rete per l’1-0.

Sembra essere il goal destinato a cambiare l’andamento del match, ma così non è. La Roma infatti fatica a trovare metri in campo, mentre il Verona se la gioca senza timori reverenziali ed in un paio di occasioni si rende anche pericoloso dalle parti di Svilar.

Anche nella ripresa a partire meglio sono gli scaligeri che ci provano subito con Mosquera, ma con il passare dei minuti gli uomini di Ranieri prendono in mano il pallino del gioco. La Roma fa girare tanto palla, ma poi difetta in fase offensiva dove sembra mancare un terminale fisico come Dovbyk.

L’attaccante ucraino viene gettato nella mischia al 70’ e già un paio di minuti più tardi sfiora il goal quando calcia ad un soffio dal palo. Si tratta del momento di maggiore sofferenza per gli ospiti che comunque riescono a reggere.

La Roma nel finale prova soprattutto ad abbassare i ritmi, cosa che le riesce solo in parte. Il Verona ci prova fino alla fine ma senza avere le giuste armi per far male e alla fine ad esultare sono i padroni di casa.