La Roma deve scegliere tra Rios ed El Aynaoui: perché sarebbero funzionali al gioco di Gasperini

Roma tra Rios ed El Aynaoui, obiettivi per il centrocampo: entrambi risulterebbero funzionali al 3-4-2-1 di Gasperini.

La Roma ragiona sul centrocampista da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini: dopo l'addio di Paredes, tornato in patria al Boca Juniors, si valuta l'inserimento di un nuovo profilo per completare il reparto.

I profili sondati dai giallorossi sono decisamente noti: da una parte c'è Richard Rios del Palmeiras, dall'altra Neil El Aynaoui del Lens.

Due giocatori tra cui scegliere, simili per alcune caratteristiche e differenti per altre: ma comunque, in ogni caso, funzionali al 3-4-2-1 che Gasperini ha in mente di riproporre anche all'ombra del Colosseo.