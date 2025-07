Chi è Richard Rios, obiettivo dell'Inter: il ruolo, le polemiche extra campo, il "sei vecchio" a Otamendi

Il centrocampista del Palmeiras è passato dal futsal al calcio, ha vinto in Brasile e sfiorato una Copa America. Ma fuori dal campo fa spesso parlare di sé.

Centrocampista moderno, pilastro del Palmeiras, ma anche personaggio che fuori dal campo si fa notare e non poco: tutto questo è Richard Rios, uno dei nomi finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'Inter.

Il club nerazzurro sta attendendo di capire l'evolversi del caso Calhanoglu. E intanto vuole farsi trovare pronto all'evenienza di un addio del turco, che da tempo sta flirtando col Galatasaray.

Nella shortlist dei possibili sostituti è finito anche lui, Rios. 25 anni compiuti all'inizio di giugno, è colombiano ma da due anni e mezzo circa indossa la maglia del Palmeiras: si è messo in mostra in Brasile e in Sudamerica, si sta mettendo in mostra anche al Mondiale per Club.

Su di lui è comparsa proprio l'ombra dell'Inter, dopo che qualche tempo fa si era parlato anche di un presunto interesse del Milan. Il club nerazzurro ha chiesto informazioni sul colombiano. E ha capito di trovarsi di fronte a un personaggio per nulla banale.