La Roma sta con Ranieri: pronta una lettera da inviare all'UEFA contro l'arbitro Stieler

L'arbitraggio di Porto-Roma non è piaciuto a Claudio Ranieri e al club giallorosso, deciso a inviare una lettera all'UEFA per l'operato di Stieler.

Continua a far discutere, in casa Roma, l'arbitraggio di Tobias Stieler in occasione dell'ultimo pareggio andato in scena sul campo del Porto nell'andata del playoff di Europa League.

Società giallorossa che, dopo le dichiarazioni al vetriolo di Claudio Ranieri nel post-partita, è pronta a passare all'attacco con una mossa ufficiale da inoltrare all'UEFA nelle prossime ore.

Un chiaro segnale di vicinanza al tecnico, visibilmente irritato dopo l'1-1 che ha visto la sua squadra terminare in inferiorità numerica in virtù della doppia ammonizione comminata a Cristante.