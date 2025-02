FC Porto vs Roma

Durissimo sfogo del tecnico giallorosso dopo il pari del Do Dragao con il Porto: "Non volevo che i calciatori salutassero l'arbitro".

Non le ha certo mandate a dire. A Claudio Ranieri non è piaciuto l'arbitraggio del tedesco Steiler in Porto-Roma.

Il tecnico dei giallorossi ai microfoni di Sky ha dato sfogo alla sua frustrazione per il modo in cui il direttore di gara ha gestito le situazioni della partita dopo l'1-1 al Do Dragao.

Una dura richiesta di spiegazioni ai vertici arbitrali europei.