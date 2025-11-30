Roma-Napoli è anche Gasperini contro Conte: sfida tra maestri con lo Scudetto nel mirino

Quando nel giugno del 2024 il Napoli ha comunicato di aver affidato la panchina ad Antonio Conte, sono stati in molti a pensare automaticamente a una squadra partenopea nuovamente da Scudetto.

Una cosa che è venuta quasi naturale, nonostante la compagine azzurra fosse reduce da una terribile stagione vissuta con il tricolore sul petto e scandita da più cambi in panchina che da soddisfazioni, e chiusa con il più anonimo dei decimi posti in classifica.

È raro vedere una squadra reduce da un trionfo in campionato fare così male nell’annata successiva, eppure il Napoli è riuscito nell’impresa di smorzare a tempo di record l’entusiasmo per lo storico terzo Scudetto vinto solo pochi mesi prima.

Entusiasmo che è tornato sotto il Vesuvio con il semplice arrivo di Antonio Conte, che era sì reduce da un anno sabbatico, ma che portava con sé quella sorta di aurea di invincibilità costruita nell’arco di una carriera scandita da trionfi.

Ebbene, l’arrivo in giallorosso di Gian Piero Gasperini ha sortito nei pensieri di molti lo stesso effetto. Ha ereditato una squadra che, con Ranieri in panchina, aveva vissuto una seconda parte della stagione precedente viaggiando a ritmi da Scudetto, ma proprio in lui in tanti hanno individuato l’uomo giusto per il passo successivo.

Gasperini, nel corso della sua lunga avventura alla guida dell’Atalanta, si è meritato un credito incredibile. Anche grazie al suo straordinario lavoro, ha trasformato una splendida provinciale in una delle migliori squadre d’Europa e dunque era normale pensare a lui come un “plus” non da poco.

Uno dei migliori allenatori in circolazione, proprio come Conte, e non è un caso che i rispettivi arrivi abbiano sortito gli stessi effetti sia per la Roma che per il Napoli. I due hanno impiegato pochissimo tempo a plasmare le due squadre a loro immagine e somiglianza, a inculcare le loro idee di calcio e la loro mentalità, e a portare tanto i giallorossi quanto gli azzurri a un livello successivo.