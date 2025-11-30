Roma-Napoli è anche Gasperini contro Conte: sfida tra maestri con lo Scudetto nel mirino

Si scrive Derby del Sole, si legge Roma-Napoli. I prossimi mesi diranno poi se si potrà aggiungere anche sfida Scudetto, quello che è certo è che all’Olimpico scenderà in campo quanto di meglio può offrire al momento la Serie A.
Sì, perché ad affrontarsi saranno due squadre che si sono presentate ai blocchi di partenza del tredicesimo turno da prima e seconda della classe, due compagini che arrivano all’appuntamento distanziate di due sole lunghezze e che andranno a caccia di quel risultato che tanto potrebbe dire sulle rispettive stagioni.
Roma-Napoli sarà per forza di cose anche Gasperini contro Conte. Vero è che gli allenatori spesso tendono a dribblare questo tipo di confronti ricordando che sono i giocatori ad andare sul rettangolo verde, ma si tratta di due tecnici che, in modi diversi, sono stati tra i più influenti della storia recente del calcio italiano.
Due maestri che hanno molto in comune, a partire dalla facilità con la quale riescono a entrare nelle teste dei propri giocatori.