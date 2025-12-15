Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Roma-Como 1-0, pagelle e tabellino: Soulé illumina, Wesley match-winner, Diao sfortunato, Nico Paz isolato

La Roma esulta davanti al proprio pubblico: la rasoiata di Wesley beffa il Como, k.o. ancora una volta dopo la pesante battuta d'arresto di San Siro.

La Roma torna alla vittoria anche in campionato: dopo due sconfitte di fila, i giallorossi rosicchiano punti preziosi a Milan e Napoli grazie all'1-0 rifilato al Como. Ora sono tre le lunghezze di distanza dalla vetta occupata dall'Inter, lombardi ancora a secco dal punto di vista realizzativo.

Il pesante 4-0 subìto a San Siro impone a Fabregas la parziale revisione dell'atteggiamento ultra-offensivo: il primo tempo dell'Olimpico è davvero pochissima cosa sotto questo aspetto per i lariani, evidentemente attenti a non replicare la goleada in terra milanese. Decisamente meglio gli uomini di Gasperini, trascinati da un Ferguson in forma smagliante: l'irlandese pecca però in fase di finalizzazione, il vero tallone d'Achille di una squadra che subisce poco ma concretizza altrettanto. Poco prima dell'intervallo deve lasciare il campo Diao per infortunio: a rischio la partecipazione alla Coppa d'Africa col Senegal.

Il goal lo trova Cristante in avvio di ripresa, ma la gioia è interrotta dalla segnalazione dell'assistente: Pellegrini, autore dell'assist per Soulé che stampa il palo di testa, è in offside. Il Como ha un paio di fiammate, ma Wesley non è dello stesso avviso: destro a incrociare sul palo più lontano che supera Butez. Fabregas perde anche Addai nell'azione del goal, Gasperini lascia in panchina Dybala: niente subentro per l'argentino, per la Roma poco male ai fini del risultato che comunque sorride. Nel finale scintille tra Mancini e Ramon.

  • PAGELLE ROMA

    Ndicka (7) si congeda con una bella prova di forza e carattere prima della partenza per la Coppa d'Africa: il salvataggio su Posch vale quasi un goal. Wesley (7) trova il pertugio giusto per il terzo goal in stagione. Soulé (7) minaccia costante per la difesa comasca: suo l'appoggio per la botta vincente del brasiliano. Ferguson (6) parte alla grande ma cala col passare dei minuti.

    Voti Roma (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5; Wesley 7, Koné 6.5, Cristante 6.5, Rensch 6.5; Soulé 7 (82' Bailey s.v.), Pellegrini 6 (73' El Shaarawy 6); Ferguson 6. All. Gasperini.

  • PAGELLE COMO

    Kempf (6.5) si fa notare per un paio di ottimi interventi, Caqueret (5.5) pasticcia un po' in mezzo al campo. Diao (6) frenato soltanto dall'infortunio, Nico Paz (5.5) poco cercato dai compagni: il ruolo di 'falso 9' non sembra calzargli a pennello.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (79' Van der Brempt s.v.), Kempf 6.5, Ramon 6.5, Valle 5; Caqueret 5.5 (65' Posch 6), Da Cunha 5.5; Addai 5.5 (65' Rodriguez 6), Baturina 5.5 (79' Kuhn s.v.), Diao 6 (37' Douvikas 5.5); Nico Paz 5.5. All. Fabregas.

  • TABELLINO ROMA-COMO

    Marcatori: 61' Wesley

    ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Hermoso 6.5; Wesley 7, Koné 6.5, Cristante 6.5, Rensch 6.5; Soulé 7 (82' Bailey s.v.), Pellegrini 6 (73' El Shaarawy 6); Ferguson 6. All. Gasperini.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (79' Van der Brempt s.v.), Kempf 6.5, Ramon 6.5, Valle 5; Caqueret 5.5 (65' Posch 6), Da Cunha 5.5; Addai 5.5 (65' Rodriguez 6), Baturina 5.5 (79' Kuhn s.v.), Diao 6 (37' Douvikas 5.5); Nico Paz 5.5. All. Fabregas.

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Fabregas (C), Addai (C), Mancini (R), Nico Paz (C), El Shaarawy (R), Wesley (R), Ramon (C)

    Espulsi: -

