Dybala Milan RomaGetty
Vittorio Rotondaro

Dybala resta in panchina: zero minuti in Roma-Como, Gasperini esclude l'argentino

Dybala in panchina per tutta la durata di Roma-Como, Gasperini spiega il motivo della scelta: "Non c'era bisogno di inserire qualcuno".

Lunedì sera positivo per la Roma, tornata a conquistare i tre punti in campionato: dopo due 1-0 valsi zero punti in due gare, stavolta questo risultato ha portato fortuna ai ragazzi di Gasperini.

A prendersi la scena è stato Wesley con la rete decisiva, a differenza di un illustre componente della rosa che la partita dell'Olimpico l'ha osservata tutta dalla panchina: chiaro riferimento a Paulo Dybala.

L'argentino non è stato uno degli ingressi giallorossi nel corso del secondo tempo, nonostante le premesse per uno scenario del genere ci fossero tutte: qualità rimasta in naftalina, in attesa di tempi migliori.

  • DUE CAMBI, ZERO MINUTI PER DYBALA

    Soltanto due le modifiche operate da Gasperini: la prima al 73', quando El Shaarawy ha preso il posto di Pellegrini, mentre nove minuti più tardi è toccato a Bailey rilevare un applauditissimo Soulé.

    Per Dybala minutaggio azzerato per la prima volta in stagione: nelle altre precedenti uscite (a eccezione delle gare saltate per infortunio) aveva sempre e comunque trovato spazio, dall'inizio oppure in corso d'opera.

  • NON GIOCA TITOLARE DA FINE NOVEMBRE

    Non è sicuramente un periodo semplice a livello personale per Dybala, la cui ultima apparizione nell'undici titolare della Roma resta quella del 27 novembre in Europa League (successo per 2-1 sul Midtjylland).

    Nelle tre gare successive è sempre subentrato dalla panchina, racimolando un totale di 77 minuti: davvero troppo poco per un giocatore in difficoltà anche per quanto riguarda il numero di goal messi a segno (appena due, uno solo dei quali in campionato).

  • IL MESSAGGIO DI GASPERINI PRIMA DI ROMA-COMO

    Durante la conferenza stampa tenuta alla vigilia di Roma-Como, Gasperini aveva sottolineato la precarietà della condizione fisica e mentale di Dybala, fattore che sta determinando lo scarso impiego dell'ex Juventus.

    "Abbiamo avuto un momento molto positivo, ma come per tutti i giocatori più importanti è fondamentale stare molto bene, perché il calcio di oggi non permette una condizione precaria. Sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello nervoso, mentale e motivazionale: queste cose si vedono nelle prestazioni, in campo, negli allenamenti e nelle partite. Su questo non c’è alcun dubbio quando lui sta molto bene. Lui come Muriel? Per me parla sempre il campo, è l’unica cosa che conta: tutto il resto sono supposizioni. Il campo dà le risposte. Quando lui è stato bene ha sempre giocato, anche partite intere e per più gare consecutive. Il tema è sempre quello, è inutile andare a cercare altre spiegazioni".

    Nel post-gara, Gasperini ha però lasciato aperto uno spiraglio in vista di Juventus-Roma, match che potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Dybala.

    "Andavamo benissimo e non c'era motivo di toccare niente. Era davvero difficile cambiare una situazione del genere, non c'era bisogno di inserire nessuno, ma è un bello stimolo anche per Paulo. Sappiamo che è straordinario quando sta bene, in Italia ce ne son pochi della sua qualità, e magari può essere pronto per domenica contro la Juve dove sarà un ex".

  • LA RISCOSSA DI FERGUSON

    Gasperini sembra aver trovato la quadra offensiva col tridente Soulé-Pellegrini-Ferguson: in particolare con l'irlandese, autore di una doppietta a Glasgow contro il Celtic.

    L'ex Brighton è sceso in campo dal 1' anche stasera, agendo da prima punta di peso: una soluzione che troppo spesso non si è vista dalle parti di Trigoria, dove il 'falso 9' ha fatto da padrone all'interno delle scelte di Gasperini.

    E che ha interessato anche Dybala, finito nelle retrovie della gerarchia lì davanti: almeno per il momento.

