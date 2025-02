Rinforzo in attacco per il Monza: è ufficiale l’arrivo di Keita Baldé

Innesto in attacco per il Monza che accoglie Keita Baldé: l’ex Lazio ed Inter arriva da svincolato.

Un nuovo innesto in attacco per provare a rendere un po’ meno in salita la durissima strada che conduce alla salvezza.

Keita Baldé è ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Il club brianzolo ha deciso di mettere sotto contratto il giocatore che era svincolato e che nelle scorse settimane si era sottoposto alle visite mediche di rito, prima di iniziare ad allenarsi con la prima squadra.

Baldé ha dunque convinto il Monza a tesserarlo ed ora Alessandro Nesta potrà contare su un’arma in più.