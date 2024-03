La rinascita di Pellegrini tra Roma e Italia: numeri da sogno dal 20 gennaio in poi

2024 magico per il centrocampista della Roma, decisivo anche con l'Italia grazie al goal contro l'Ecuador in amichevole.

Il 2024 di Lorenzo Pellegrini prosegue a gonfie vole, che si tratti degli impegni con la maglia della Roma o degli appuntamenti con la Nazionale, trascinata al successo contro l'Ecuador.

Altra prova decisamente positiva per Pellegrini, schierato sulla trequarti in coppia con Zaniolo nel 3-4-2-1 varato da Spalletti: l'ennesima conferma di un momento d'oro che non vuole saperne di arrestarsi.

Sua la prodezza valevole il vantaggio azzurro dopo appena tre minuti, soltanto l'ultima di una serie iniziata due mesi fa e coincidente con il ritorno di De Rossi alla Roma in veste di allenatore.