Rimpianto Immobile: l'occasione fallita sullo 0-0 di Bayern-Lazio grida vendetta

Serata amara per il capitano biancoceleste, rimasto a secco dopo il rigore vincente dell'andata: fallita una chance che avrebbe potuto cambiare tutto.

Nulla da fare per la Lazio, sconfitta a Monaco di Baviera dal Bayern Monaco e costretta a dire addio al sogno della qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo il successo di misura ottenuto all'andata.

Una vittoria, quella dell'Olimpico, firmata Ciro Immobile, autore della trasformazione dagli undici metri che aveva regalato all'Aquila enormi speranze in ottica qualificazione: completamente annullate dalla prestazione opaca messa in scena all'Allianz Arena.

A guidare la fila dei bocciati in casa Lazio c'è proprio Immobile, la cui partita è durata un'ora: pesa, e non poco, l'errore commesso sullo 0-0, in un momento cruciale dell'incontro che si è poi evoluto sorridendo ai bavaresi.