Bayern Monaco-Lazio 3-0, cronaca, tabellino e voti: Immobile sbaglia, Kane no. Biancocelesti eliminati

Nel ritorno degli ottavi di Champions, il Bayern ribalta l'1-0 dell'andata: la doppietta di Kane, intervallata dal goal di Muller, elimina la Lazio.

Immobile sbaglia, il Bayern Monaco no. La Lazio cade all'Allianz Arena saluta agli ottavi di finale la Champions League. Un'eliminazione dal sapore amaro per la squadra di Sarri, che dopo il vantaggio acquisito all'andata con il rigore di Ciro Immobile resiste alla furia agonista dei bavaresi di Tuchel e va ad un passo dal goal del KO proprio col capitano, prima di un finale di primo tempo di blackout con due reti che premiano il Bayern.

Tuchel sceglie Guerreiro e non il rientrante Davies a sinistra. Confermato Kimmich sulla linea di difesa, mentre c’è Pavlovic in mezzo al campo con Goretzka. Una novità anche nella Lazio: Pellegrini e non Hysaj a sinistra, mentre in mediana Sarri sceglie Vecino al posto di Cataldi.

La prima conclusione verso la porta è di Guendouzi, che con il destro non trova la porta. La risposta è di Sané con un sinistro bloccato a terra da Provedel.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Bayern continua a spingere e ci riprova tra il 14’ e il 17’ con Musiala e Kane. Sul primo tentativo c’è la risposta di Provedel, mentre la conclusione del nazionale inglese viene deviata in angolo.

Al 37’ l’episodio che cambia la gara. La ripartenza della Lazio è gestita in maniera perfetta e il cross di Luis Alberto è col contagiri. Dier e De Ligt non si intendono, con la sfera che finisce a pochi passi da Immobile, che da pochi passi spara incredibilmente fuori.

Sul ribaltamento di fronte i bavaresi sbloccano il risultato con un colpo di testa di Kane, che anticipa Marusic e batte Provedel.

Nel finale di tempo, il Bayern trova il raddoppio, che capovolge il discorso qualificazione: calcio d’angolo di Musiala, sponda al volo perfetta di De Ligt e colpo di testa sotto misura di Muller, che firma il 2-0.

In avvio di ripresa, il Bayern sfiora il tris con la conclusione velenosissima del solito Musiala, deviata in calcio d'angolo.

All'ora di gioco, Sarri prova a cambiare e inserisce Cataldi, Isaksen e Castellanos per Vecino, Zaccagni e Immobile.

Ma appena accelera, il Bayern Monaco è devastante: al 66' azione personale di Sané sulla destra, che rientra verso il centro e calcia in porta. Provedel respinge, ma non può nulla sul tap-in di Kane da pochi passi.

La squadra di Tuchel continua a premere sull'acceleratore, nonostante il vantaggio, e sfiora il poker con il destro di Muller respinto da Provedel. Sul capovolgimento di fronte, Luis Alberto calcia da buonissima posizione ma il suo tiro viene deviato in angolo.