Rimpianto Atletico Madrid per Morata: “Il Milan era un’occasione, potessi tornare indietro prenderei altre decisioni”

Alvaro Morata, a ‘El Larguero’, spiega: “L’allenatore del Milan mi chiamava ogni giorno, oggi mi rendo conto che anche Simeone mi amava”.

Quando la scorsa estate il Milan ha annunciato l’acquisto di Alvaro Morata, sono stati in molti a pensare ad un colpo importante.

Il club rossonero, per una cifra relativamente bassa (15 milioni di euro), si era assicurato un attaccante che già conosceva alla perfezione il calcio italiano e che era reduce da un’estate culminata con il trionfo da capitano a Euro 2024.

Un potenziale leader in campo e nello spogliatoio, ma in realtà la sua avventura all’ombra del Duomo è durata 25 partite (con 6 goal) in tutto.

A febbraio Morata ha infatti deciso di ripartire dal Galatasaray e, in un’intervista rilasciata a Cadena SER per El Larguero, ha ammesso che con il senno di poi non avrebbe lasciato l’Atletico Madrid per legarsi al Milan.