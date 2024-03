La rimonta pazzesca del Newcastle: tre reti nel finale e West Ham k.o.

Orgoglio del Newcastle che segna tre reti nel finale e vince 4-3: beffa tremenda per il West Ham.

Ok, rivedere il Newcastle in Champions League tra qualche mese sarà alquanto difficile (abissale il distacco dal quarto posto), ma ai ragazzi di Eddie Howe non si può dire nulla in merito all'orgoglio, mostrato in tutta la sua pienezza contro il West Ham.

I 'Magpies' si sono regalati una Pasqua decisamente serena: merito dalla rimonta al cardiopalma che ha colto di sorpresa gli avversari odierni, ritrovatisi senza alcun punto in tasca dopo un vantaggio di due reti.

St. James' Park in delirio per l'impresa dei bianconeri, quantomeno ancora in corsa per un posto in Europa o in Conference League.