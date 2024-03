Ha dell’insolito quanto accaduto nel corso di Newcastle-West Ham: anche un giovanissimo raccattapalle tra i protagonisti di giornata.

Da oggi i tifosi del Newcastle hanno un nuovo idolo.

Non si tratta di un giocatore o di un nuovo colpo di mercato messo a segno dalla sua ricchissima proprietà saudita, bensì di un raccattapalle.

Si è guadagnato il suo momento di gloria nel corso della sfida di Premier League vinta da Mapies in rimonta contro il West Ham e grazie ad un gesto che, non solo non è passato inosservato, ma ha immediatamente fatto il giro della rete.