Ricci sarà titolare nel nuovo Milan? Da Modric a Jashari, come cambia il centrocampo rossonero

Samuele Ricci sarà presto un nuovo giocatore del Milan: come cambia il centrocampo a disposizione di Allegri, con l'arrivo di Modric e quello possibile di Jashari.

Dopo le cessioni, ecco gli acquisti: sarà un Milan decisamente diverso quello che prenderà parte alla Serie A 2025/26, in particolare a centrocampo che poi è il reparto finito maggiormente sotto la lente d'ingrandimento.

Allegri non potrà contare su Reijnders, ceduto a peso d'oro al Manchester City di Guardiola, ma avrà a disposizione dei nuovi innesti importanti: a partire da Luka Modric, la cui avventura al Real Madrid si esaurirà al termine del Mondiale per Club.

Per l'acquisto a parametro zero del croato, insomma, manca soltanto l'annuncio ufficiale: lo stesso dicasi per Samuele Ricci, reduce dalle visite mediche effettuate per conto del club meneghino dopo l'accordo raggiunto col Torino per la cifra relativa al cartellino.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma quindi come cambia il centrocampo del Milan? Inoltre i volti nuovi in questo reparto potrebbero non essere finiti qui: resta sensibile l'obiettivo Jashari, gioiello del Club Brugge che a sua volta sta per acquistare Aleksandar Stankovic dall'Inter.