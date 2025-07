Aleksandar Stankovic può lasciare ancora l'Inter: il Club Brugge spinge per l'acquisto a titolo definitivo

Il figlio d'arte potrebbe salutare nuovamente l'Inter: stavolta a titolo definitivo, ma a una precisa condizione stabilita da Marotta e Ausilio.

È ufficialmente iniziata la sessione estiva del calciomercato, la cui chiusura è fissata per il 1° settembre: due mesi intensi di trattative che definiranno la struttura delle rose delle varie squadre.

Tra cui anche l'Inter, per la quale si prevedono grosse novità: in attesa di capire come andrà a finire la vicenda relativa ad Hakan Calhanoglu, i nerazzurri stanno per concretizzare un'altra cessione.

Quella di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, rientrato dall'ottima esperienza in prestito al Lucerna: sulle tracce del centrocampista 19enne c'è il Club Brugge.