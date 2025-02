Retroscena Sottil, ha rischiato di ostacolare l'affare col Milan: "Il mio agente mi ha chiamato, ma io non ho risposto"

Il nuovo esterno rossonero ripercorre le ore convulse vissute all'ultimo giorno di mercato. L'operazione è andata a buon fine a due minuti dal gong.

Tutto è bene quel che finisce bene. Anche sul mercato. E se, come nel caso di Riccardo Sottil, finisci per andare a giocare nel Milan, il sollievo per lo scampato pericolo diventa doppio se non addirittura triplo.

Perché sì, di sollievo si deve parlare. Per Sottil, che all'ultimo giorno ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi a Milano, e per il club rossonero, che aveva individuato lui come potenziale rinforzo per le fasce offensive.

Una trattativa nata a sorpresa, che nelle ultime ore di mercato ha preso decisamente corpo e che alla fine è giunta agli ultimi step: le firme e ufficialità. Non senza qualche brivido, però.