Retroscena Adeyemi: ha rifiutato il Napoli preferendo rimanere al Borussia Dortmund

Adeyemi era tra gli obiettivi del Napoli per il dopo Kvaratskhelia: quasi accordo col Borussia Dortmund, ma la volontà del giocatore è stata decisiva.

Prosegue la ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia in casa Napoli: la cessione del georgiano al PSG è ufficiale già da qualche giorno, ma i contatti per definire un nuovo innesto non hanno ancora portato all'attesa fumata bianca.

L'obiettivo numero uno della società partenopea resta Alejandro Garnacho, per il quale va avanti la trattativa a oltranza col Manchester United: nel mirino azzurro, però, figurava anche un altro profilo poi definitivamente sfumato.

Stiamo parlando di Karim Adeyemi, stellina del Borussia Dortmund molto gradita all'ambiente napoletano nell'ottica del rafforzamento del reparto offensivo.